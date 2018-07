Alexandre Pato marca e Villareal busca empate na Turquia

Recuperado de uma contusão que o tirou dos gramados por duas semanas, Alexandre Pato voltou a balançar às redes nesta quinta-feira. Foi do brasileiro o gol do empate em 2 a 2 entre Villarreal e Ankaraspor, na Turquia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Pato não marcava gols desde o dia 25 de setembro, mas, desde então, só havia sido titular uma vez. Nesta quinta, o ex-são-paulino aproveitou jogada de linha de fundo de Rukavina e só teve o trabalho de escorar para o gol vazio, aos 29 minutos do segundo tempo.

A partida teve arbitragem contestável. O romeno Rusescu fez dois gols quase que em sequência, aos 23 e aos 24 minutos do primeiro tempo, para colocar o time turco na frente.

Na segunda etapa, aos oito, Güven empurrou Pato na área e cometeu pênalti. O árbitro exagerou e deu cartão vermelho ao jogador turco, deixando o Ankaraspor com um jogador a menos. Bruno Soriano perdeu o pênalti, parando em defesa de Arikan. No escanteio seguinte, Samu Castillejo levantou na área e N'Diaye, de primeira, sem deixar a bola cair no chão, fez um golaço.

Também pelo Grupo L, na Romênia, Steaua Bucareste e FC Zurich empataram por 1 a 1. O resultado permitiu ao Villarreal disparar na liderança, com sete pontos, contra quatro do Zurich, três do Ankaraspor e um do Steaua.

SHAKHTAR DONETSK GOLEIA - Em Lviv, na Ucrânia, também teve gol brasileiro. Dois, marcados por Bernard e Taison. Com três brasileiros como titulares e outros três entrando no decorrer do jogo, o Shakhtar Donetsk goleou o Gent, da Bélgica, por 5 a 0, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo H.

O argentino Ferreyra, e os ucranianos Kovalenko e Malyshev fizeram os outros gols da partida. Titular, Marlos colaborou com duas assistências, enquanto Dentinho deu o passe para Bernard marcar quase embaixo das traves.

No outro jogo da chave, Marcelo Goiano deu assistência para o gol do egípcio Koka, que empatou em 1 a 1 para o Braga contra o Konyaspor, na Turquia. O Shakhtar naturalmente lidera, com nove pontos, contra quatro do Gent, dois do Braga e um do Konyaspor.

Já o Grupo I teve só dois gols na rodada. Konoplyanka fez para o Schalke 04, que fez 1 a 0 no Krasnodar, na Rússia. Naldo e Junior Caiçaram foram titulares no time alemão. Já na Áustria o Red Bull Salzburg, de Paulo Miranda, perdeu por 1 a 0 para o Nice, de Dante. Poupado, Balloteli não ficou nem no banco e coube ao seu substituto, Plea, fazer o gol do jogo.

A vitória fez o Schalke 04 assumir a liderança isolada, com nove pontos, deixando o Krasnodar com seis. O Nice, líder do Campeonato Francês, somou seus primeiros três pontos, enquanto o Red Bull Salzburg por enquanto só perdeu.