Alexandre Pato marca em seu primeiro jogo pelo Orlando City nos EUA

Foi um amistoso, mas Alexandre Pato começou com gol sua trajetória pelo Orlando City. Nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, em jogo preparatório contra o New York City, o atacante deixou sua marca na derrota por 3 a 2.

O gol do brasileiro foi o segundo da equipe, aos 20 minutos da etapa final, igualando o placar. Dois minutos depois, Castellanos, que fez o primeiro gol do amistoso aos sete minutos do primeiro tempo, definiu o placar para o New York City. Medina, aos 39, para o NYC, e Jansson, aos 43, para o Orlando, marcaram os outros gols.

Após o jogo, apesar do resultado negativo no amistoso, Alexandre Pato comemorou o seu desempenho nas redes sociais. "Primeiro jogo e primeiro gol! Vamos lá, time", escreveu o brasileiro.

A primeira partida oficial será apenas em abril, no dia 17, quando o Orlando City enfrenta o Atlanta United, pela Major League Soccer.