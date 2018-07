Alexandre Pato marca quatro gols em jogo-treino do São Paulo

O artilheiro do São Paulo no ano voltou a mostrar nesta segunda-feira que está em ótima fase. Alexandre Pato marcou quatro gols no jogo-treino entre os jogadores que não atuaram contra o Corinthians, no último domingo, e o time sub-20 em atividade que terminou com o placar de 5 a 1 para os reservas da equipe principal.

Pato marcou oito gols na temporada e ficou fora do clássico por questões contratuais. Na atividade o outro tento do São Paulo foi anotado pelo lateral-direito Auro. O time treinou com Renan Ribeiro; Auro, Paulo Miranda, Lucão e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes e Boschilia; Jonathan Cafu, Alexandre Pato e Alan Kardec.

A equipe teve no comando o auxiliar técnico Milton Cruz no lugar de Muricy Ramalho. O técnico ficou de repouso para poder fazer na manhã desta terça-feira um exame de acompanhamento da diverticulite, doença que teve em janeiro e que lhe deixou internado por três dias.

O jogo-treino teve uma hora de duração e a novidade foi a presença do lateral Carlinhos. O jogador inicia a última etapa de recuperação de uma tendinite no joelho esquerdo sofrida na primeira partida do ano. "É ruim ficar fora todo esse tempo, mas sei a importância de me condicionar bem para pegar ritmo de jogo. Logo estarei à disposição novamente", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.