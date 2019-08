Alexandre Pato não treina e segue como desfalque do São Paulo

O atacante Alexandre Pato seguirá como desfalque do São Paulo na partida contra o Grêmio, neste sábado, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já havia perdido os três últimos jogos da equipe por causa de uma pancada sofrida na coxa esquerda.

Nesta quinta-feira, o zagueiro Arboleda não treinou com o restante do elenco. Ele sentiu incômodo muscular e apenas correu em campo, mas deve ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio.

Pablo e Hernanes também trabalharam separadamente do elenco. O atacante se recupera de lesão no tornozelo direito, enquanto o meia sofreu uma lesão na coxa esquerda. Os dois fazem exercícios de transição física e serão desfalques no duelo de sábado.

Uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda (Anderson Martins), Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Toró (Vitor Bueno).

Nesta quinta, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no CT da Barra Funda. A atividade de sexta, véspera da partida, será completamente fechada. O São Paulo tem 30 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.