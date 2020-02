Alexandre Pato pode completar seis meses sem marcar pelo São Paulo

Se não balançar a rede no domingo, contra o Santo André, pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista, o atacante Alexandre Pato vai completar seis meses sem marcar pelo São Paulo. O último gol do jogador foi no clássico com o Santos, em 10 de agosto do ano passado, quando anotou duas vezes na vitória por 3 a 2 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Uma das principais contratações de 2019 e um dos salários mais caros do elenco, cerca de R$ 700 mil mensais, Pato luta para encerrar o jejum e deslanchar na equipe.

O atacante perdeu espaço no fim de 2019 com o técnico Fernando Diniz e não foi utilizado nos últimos seis jogos da temporada passada - sem contar o duelo com o CSA, na rodada final do Campeonato Brasileiro, porque os principais atletas já estavam liberados para férias. Neste ano, ele iniciou como reserva e assumiu a posição de titular nas duas últimas partidas por causa da lesão de Helinho.

Pato foi elogiado pelo técnico Fernando Diniz especialmente após o empate por 1 a 1 com o Novorizontino, na segunda-feira, quando teve dois gols mal anulados pelo árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro - o juiz e os auxiliares Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva foram afastados pela Federação Paulista de Futebol.

“O Pato está se esforçando. Acho que o mais importante nesse momento é que o esforço e a dedicação estão sendo reconhecidos pelo torcedor. Ele está trabalhando muito e colaborado defensivamente. Seria muito importante que as bolas dele tivessem entrado (validadas pelo juiz). Isso relaxa, tira um pouco do peso. Mas estamos contentes com o que tem feito nos treinos e o gol é questão de tempo”, elogiou Diniz. “O desempenho do Pato tem melhorado. E muito. Ele fez dois gols legítimos, que a arbitragem anulou", acrescentou o treinador.

Nestes quase seis meses de jejum, Pato participou de 12 partidas (oito em 2019 e as quatro primeiras desta temporada). Neste ano, Diniz tem escalado o jogador em outra função do ataque, mais como centroavante, deslocando Pablo para o lado.

Depois da estreia em 2020, o treinador explicou o motivo da mudança de posição. "Ele é um '9', que pode ser '9,5', pode cair pelos lados. Não é um '9' fixo. Ele é um jogador muito perigoso. Acho que um jogador com a técnica que ele tem precisa ficar próximo do gol, e ali ele vai estar próximo do gol. Acho que o Pato tem tudo para fazer uma boa temporada e ajudar o São Paulo."

Contratado em março de 2019, Pato soma 26 jogos e cinco gols nesta sua segunda passagem pelo São Paulo. Quando defendeu a equipe pela primeira vez, entre 2014 e 2015, o atacante marcou 38 vezes em 98 partidas disputadas. Ele tem vínculo com o clube até o fim de 2022.

Pato chegou ao São Paulo após pagar 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões na época) para rescindir com o Tianjin Tianhai, da China. Ele será ressarcido pelo clube tricolor, que bancou 300 mil euros (R$ 1,3 milhão) ao atacante no ano passado e ainda terá de pagar mais 2,2 milhões de euros (R$ 9,7 milhões) parcelados em três vezes, de 2020 até o fim do contrato em 2022.

Ele também receberá um salário maior este ano. Pato passou a ganhar nesta temporada cerca de R$ 700 mil por mês contando CLT, direitos de imagem e luvas. No ano passado, ele recebeu R$ 200 mil por mês.