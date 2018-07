Alexandre Pato rejeita proposta do PSG e afirma que fica no Milan

MILÃO - O atacante Alexandre Pato descartou a possibilidade de deixar o Milan e se transferir para o Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, o jogador brasileiro anunciou a sua decisão de permanecer no atual campeão italiano, em nota oficial publicada no site do clube, frustrando o interesse da equipe francesa em contratá-lo. Parte da imprensa europeia já dava a negociação como certa, mas se recusou a trocar de clube por desejar "contribuir com a história do Milan".

"O Milan é a minha casa. Não queria interromper a minha carreira aqui, depois de ter ganho os meus dois primeiros títulos com esta camisa. Quero contribuir com a história do Milan e com o sucesso futuro deste clube com alegria e em perfeita harmonia com todos. Essa alegria me dará a energia necessária para enfrentar as próximas partidas com maior entusiasmo, vontade de vencer e marcar gols. Para mim, hoje é um dia especial. Agradeço ao presidente Berlusconi, ao clube e aos torcedores que sempre acreditaram em mim", disse, ao site oficial do Milan.

De acordo com a imprensa europeia, o Paris Saint-Germain teria oferecido 35 milhões de euros ao Milan por Alexandre Pato. Além disso, o clube francês pagaria salários anuais entre 6 e 7 milhões de euros ao atacante. Apesar dos altos valores envolvidos, o atacante brasileiro decidiu não trocar de clube.

O Paris Saint-Germain tem o brasileiro Leonardo como diretor executivo e passou a investir alto na contratação de jogadores desde que foi comprado por um fundo de investimento do Catar no ano passado. Além disso, o clube agora é dirigido por Carlo Ancelotti, que comandou Alexandre Pato na sua passagem pelo Milan, o que aumentou as especulações sobre a contratação do brasileiro.

Alexandre Pato também criticou o técnico Massimiliano Allegri publicamente, mas depois recuou e garantiu na semana passada que não desejava deixar o clube, que o contratou em 2007, após passagem pelo Internacional, onde iniciou a sua carreira profissional.

Agora, Alexandre Pato oficializou a sua decisão de permanecer no Milan, apesar de não ser um dos titulares da equipe nesta temporada. O brasileiro, apesar de ter sofrido com várias lesões desde que foi contratado, foi um dos destaques do Milan nas últimas temporadas, com 60 gols marcados em 138 partidas disputadas pelo clube.