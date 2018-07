Alexandre Pato se destaca e marca dois gols em treino do São Paulo

SÃO PAULO - Depois de não se destacar nos primeiros treinamentos, o atacante Alexandre Pato se mostra mais adaptado ao São Paulo e, nesta quinta-feira, marcou dois gols em atividade contra os juniores do clube, realizada no Centro de Treinamento da Barra Funda. Um deles foi de letra.

Alexandre Pato formou a dupla de ataque dos reservas com Osvaldo e se destacou no seu terceiro treino pelo São Paulo, mesmo que ainda não tenha assinado o seu contrato de empréstimo com o clube. Independentemente disso, o São Paulo já até definiu que ele vestirá a camisa de número 11, que vinha sendo utilizada pelo atacante Ademilson, que agora vai usar o número 19 nas costas.

O novo reforço já tem tudo acertado com o São Paulo, mas ainda não assinou seu contrato de empréstimo, válido até o final de 2015 porque ainda aguarda as garantias financeiras do Corinthians para o pagamento da dívida de R$ 1,5 milhão referente a direitos de imagem atrasados. A expectativa, porém, é para que o impasse seja resolvido até o fim de semana. Assim, o meia Jadson, trocado por Alexandre Pato, também estaria liberado para ter o seu contrato com o Corinthians regularizado.