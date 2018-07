Alexandre Pato se diz satisfeito com atuação em primeiro jogo-treino

SÃO PAULO - Alexandre Pato ficou satisfeito com seu desempenho no primeiro jogo-treino com a camisa do Corinthians, nesta quinta-feira, CT Joaquim Grava. O atacante atuou por apenas 45 minutos, mas marcou o gol corintiano no empate por 1 a 1 com o Flamengo de Guarulhos.

"Foi muito importante. Foram 45 minutos de treino forte, concentrado, mas ainda posso melhorar. Foi meu primeiro jogo-treino. Foi produtivo, consegui me movimentar, chutar, marcar. Fiz tudo e até mesmo saiu o gol. Então fiquei feliz pelo treinamento", comentou o principal reforço do Corinthians para 2013.

Pato admitiu surpresa com seu desempenho físico na atividade. "Eu não esperava que seria tão produtivo como eu fui hoje porque como venho numa pré-temporada muito forte, e fazia tempo que eu não fazia essa pré-temporada. Achei que seria alguma coisa a menos do que aquilo que eu esperava. Foi muito produtivo. Gostei muito. Trabalhei forte, corri, dei pique, então posso falar que foi um trabalho ótimo", avaliou.

O atacante ficou em campo somente no primeiro tempo, quando o Corinthians contou ainda com Júlio Cesar; Rodinei, Yago, Antônio Carlos e Igor; Anderson, Nenê Bonilha, Douglas e Renato Augusto; Léo e Pato.

No segundo tempo, o técnico Tite resolveu testar seus titulares, que ainda estão em ritmo de pré-temporada, após folga extra no início de janeiro, por conta da disputa do Mundial de Clubes, no fim de dezembro. A equipe foi escalada com: Júlio César; Alessandro, Paulo André, André Vinícius e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson e Paolo Guerrero.

Tite só vai mandar os titulares a campo na próxima quarta-feira, em duelo com o Mogi Mirim, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.