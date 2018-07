Alexandre Pato se irrita com vaias e diz que não joga sozinho no Corinthians

SÃO PAULO - Vaiado pela torcida do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, sábado, no Estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Alexandre Pato demonstrou irritação com as cobranças e desabafou, declarando que "não joga sozinho".

"Eu não jogo sozinho, eu jogo com mais dez, não depende só de mim. Tento fazer o que o treinador pede", disse Alexandre Pato, que foi substituído pelo técnico Mano Menezes durante o segundo tempo da partida de sábado.

Titular pela primeira vez em 2014, o atacante teve uma atuação discreta diante do São Bernardo, desperdiçando a única chance de gol que teve. Contratado sob grande expectativa no ano passado, Pato ainda não conseguiu atingir o nível que se esperava quando chegou ao Corinthians.

O atacante marcou 19 gols nas 67 partidas que já disputou pelo Corinthians e acabou sendo apontado pelos torcedores como um dos vilões da eliminação do time nas quartas de final da Copa do Brasil ao desperdiçar a sua cobrança na disputa dos pênaltis contra o Grêmio.

Apesar da derrota para o São Bernardo, o Corinthians lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com seis pontos somados em três rodadas. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 22 horas, quando vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro.