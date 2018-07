Alexandre Pato sofre lesão e vira dúvida para seleção

O atacante Alexandre Pato sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, durante a vitória do Milan sobre o Palermo, na quarta-feira, pelo Campeonato Italiano. Com isso, ele virou dúvida para a seleção brasileira no amistoso contra a Argentina, na próxima quarta, em Doha, no Catar.

Por conta das dores na coxa, Pato foi substituído durante o jogo contra o Palermo. Numa avaliação inicial, os médicos do Milan chegaram a dizer que o caso não é grave, mas o atacante brasileiro fará uma ressonância magnética nesta sexta-feira para detectar o grau da lesão.

Esperando o resultado do exame, o técnico Mano Menezes ainda não se manifestou sobre a situação de Pato. Mas a possível ausência dele preocupa a seleção brasileira, pois o atacante é titular do time e é uma das armas do Brasil para vencer o amistoso contra a Argentina.

Pato foi titular dos três amistosos realizados até agora pela seleção brasileira desde que Mano Menezes virou o treinador. E marcou gols em todos eles - foi um em cada -, ajudando nas vitórias sobre os Estados Unidos (2 a 0), o Irã (3 a 0) e a Ucrânia (2 a 0).