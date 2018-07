Alexandre Pato treina com bola e deve voltar quarta-feira ao Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato deve ficar à disposição do técnico Tite para o jogo entre Corinthians e Penapolense, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador ficou afastado das últimas três partidas da equipe no torneio estadual, mas treinou com bola na manhã desta segunda-feira no CT do clube.

Pato reclamou de dores na coxa direita durante o jogo contra o Tijuana, disputado no dia 13 de março, e foi submetido a um tratamento após esse problema. Liberado para treinar, ele deve voltar ao time diante do Penapolense, mesmo que inicie o jogo como opção no banco de reservas.

Além de Pato, outra novidade do Corinthians na partida de quarta deve ser Paulinho. Nesta segunda-feira, o volante treinou em separado com o preparador físico Fábio Mahseredjian, mas a ideia é que ele seja liberado para trabalhar com bola nesta terça-feira. Paulinho está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda que o levou a ser cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Itália e Rússia.

Em compensação, o Corinthians não deverá ter Renato Augusto e Cássio, que se contundiram no jogo de domingo com o Guarani, diante do Penapolense. E a situação do meia é a mais preocupante. Renato Augusto passará por exames na terça-feira para detectar a gravidade da lesão na coxa esquerda. Os médicos do clube temem que a contusão seja grave e que o time possa ficar sem o jogador por três semanas.

Já o problema de Cássio não causa tanto temor no Corinthians. O goleiro realizará uma ressonância magnética na tarde desta segunda para definir a gravidade do trauma no quadril. A expectativa inicial é para que Cássio não enfrente o Penapolense, mas possa ter condições de encarar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, e o Millonarios, no dia 3 de abril, na Colômbia, pela Copa Libertadores.