Alexandre Pato usará a camisa número 11 no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato ainda não assinou o seu contrato de empréstimo com o São Paulo, válido até dezembro de 2015, mas já sabe que vestirá a camisa de número 11 no seu novo clube. A definição foi confirmada nesta quinta-feira, quando o atacante já treinou com o seu novo número - no Corinthians, ele utilizava o 7.

Alexandre Pato utilizou a camisa de número 11 no início da sua carreira, no Internacional, e também em algumas partidas da seleção brasileira. Agora, ele voltará a usá-lo e aguarda apenas a resolução de problemas burocráticos com o Corinthians para assinar o seu contrato.

Enquanto isso, Alexandre Pato, já integrado ao elenco do São Paulo, vem treinando ao lado dos seus companheiros. Na última quarta-feira, o atacante realizou um teste isocinético no Reffis, para detectar equilíbrio muscular e nível de força, que foi supervisionado pelo fisioterapeuta Betinho e pelo preparador físico Zé Mário.

A camisa 11 do São Paulo vinha sendo utilizada pelo atacante Ademilson, que agora assumirá o número 19, usado no ano passado por Aloísio, que se transferiu para o Shandong Luneng, do futebol chinês.

O São Paulo também realizou outras mudanças na sua numeração recentemente. Com a saída do meia Jadson, negociado com o Corinthians, Palo Henrique Ganso deixou o 8 e passou a se o novo camisa 10. Já o volante Souza, recém-contratado do Grêmio, assumiu o número 8.

Além dessas mudanças, Alvaro Pereira é o novo camisa 6 em 2014, Pabon o 22, Luis Ricardo o 27, Clemente Rodríguez o 26, Cañete pegou a 21, Reinaldo a 16, Lucas Farias a 37, Boschilia o 35 e Ewandro o 29.