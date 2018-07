Alexandre Pato vai desfalcar o São Paulo no jogo contra o Bahia

O São Paulo não terá Alexandre Pato para a partida contra o Bahia, neste sábado, no Morumbi, pelo Brasileirão. Os exames do jogador detectaram um edema na coxa esquerda após ele acusar dores na vitória sobre o Huachipato nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante chegou a dizer que achou não se tratar de nada mais sério, mas a lesão - ainda que leve - foi detectada.

Dessa forma, o mais provável é que Luis Fabiano seja aproveitado ao lado de Alan Kardec. O centroavante volta à equipe após cumprir o primeiro dos três jogos de suspensão na Sul-Americana por causa da expulsão no jogo de ida contra o Huachipato. Ademilson, que voltou da seleção olímpica, Osvaldo e Ewandro são as demais opções.

Por outro lado, Muricy Ramalho ganha os retornos de Rafael Toloi (volta de lesão), Souza e Kaká (estavam com a seleção) para o duelo. O treinador sofreu bastante nas últimas rodadas para montar a equipe graças aos inúmeros desfalques.

Com pouco tempo para se recuperar do desgaste da viagem e da partida no Chile, o elenco fez apenas uma atividade leve em campo reduzido nesta sexta-feira. Muricy tem reclamado constantemente do calendário e do intervalo pequeno entre as partidas da equipe.

O provável São Paulo para este sanado deve ter: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira; Souza, Denilson, Kaká e Paulo Henrique Ganso; Luis Fabiano e Alan Kardec.