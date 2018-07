Alexandre Pato viaja aos EUA para tratar lesões musculares

O atacante Alexandre Pato viajou nesta quinta-feira para os Estados Unidos, onde passará por um controle médico para determinar as causas das inúmeras contusões musculares que vem tendo ao longo deste ano. A decisão de mandá-lo para lá foi tomada pelo seu próprio clube, o Milan.

O jogador será examinado pelo médico William Garret, considerado um dos maiores especialistas em medicina esportiva no mundo. Somando as suas seguidas lesões, Pato já ficou afastado dos gramados por 152 dias em 2010, sendo que nos seus primeiros dois anos e quatro meses em que esteve na equipe milanesa não sofreu nenhuma contusão mais séria.

A última lesão muscular aconteceu em 10 de novembro, na vitória do Milan por 3 a 1, sobre o Palermo, pelo Campeonato Italiano. Com o problema na coxa esquerda, Pato chegou a ser cortado da seleção brasileira, que perdeu amistoso para a Argentina no dia 17 do mesmo mês. E está sem jogar desde então.

De acordo com o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, a expectativa é de que Pato tenha condições de voltar a jogar em janeiro. Caso isso se confirme, o brasileiro deverá voltar a campo no dia 6, diante do Cagliari, pelo Campeonato Italiano.