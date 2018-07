Alexis Sánchez é confirmado como reforço do Barcelona

Assim que for aprovado nos exames médicos a que será submetido, Sánchez assinará um contrato de cinco temporadas e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira. O atleta foi confirmado como reforço do Barcelona logo depois de defender o Chile na última Copa América, na qual o seu país foi eliminado pela Venezuela nas quartas de final.

Com apenas 22 anos de idade, Sánchez disputou as últimas três temporadas do futebol europeu pela Udinese, pela qual foi eleito o melhor jogador do último Campeonato Italiano, depois de marcar 12 gols em 31 partidas.

Antes de defender a Udinese, o atacante atuou pelo River Plate, da Argentina, e por Colo Colo e Cobreloa, ambos do Chile. Agora, ele chega para novo desafio no Barcelona com a aprovação do técnico Pep Guardiola, que na última terça-feira fez vários elogios ao novo reforço. "É muito jovem, pode jogar nas três posições de ataque, tem muita intensidade defensiva, é muito vertical, desequilibra e, pelo que me disseram, é muito bom garoto", destacou o treinador.