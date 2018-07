Alexis Sánchez pode estar mostrando sinais de cansaço, diz Wenger

O atacante do Arsenal Alexis Sánchez não "é o mesmo" e pode estar sentindo os efeitos do cansaço depois de ter um início impressionante no Campeonato Inglês, disse o técnico Arsene Wenger.

O atacante, de 26 anos, tem sido o jogador de maior destaque do Arsenal nesta temporada com 18 gols em 32 partidas desde que foi comprado do Barcelona por quase 40 milhões de euros, em julho.

Mas o jogador chileno teve que ser substituído na semana passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Leicester City, depois de sofrer uma lesão no joelho. Wenger reconheceu que Sánchez pode estar mostrando sinais de cansaço.