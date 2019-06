Sánchez treina com o grupo em Itu e anima chilenos para a Copa América

A presença do atacante Alexis Sánchez foi a novidade do treino da seleção chilena, nesta terça-feira à tarde, em Itu, na preparação da equipe para a estreia da Copa América, dia 17, no Morumbi, às 20 horas, diante do Japão. O jogador, do Manchester United, terminou a temporada com uma lesão no joelho direito e participou das atividades normalmente, após treino físico pela manhã, no seu primeiro trabalho sem restrições e com bola ao lado dos companheiros.

O experiente meia José Pedro Fuenzalida, de 34 anos e da Universidad Católica, celebrou o retorno do companheiro aos treinamentos. "Ele é importante para a seleção. Ter um jogador dessa categoria em boas condições é melhor para todos nós. Cada vez ele se sente melhor e esperamos que esteja bem para o início da competição."

Fuenzalida confia que o Chile terá boas condições para defender o bicampeonato da Copa América na edição brasileira do torneio. "Temos grandes jogadores, uma grande equipe e um corpo técnico que está trabalhando com este grupo há muito tempo. Estamos pensando em fazer uma grande Copa, concentrados em passar de fase. Depois espero que estejamos à altura de um time para defender a taça da Copa América."

Pedro Pablo Hernández, do Independiente, fez uma análise do que espera enfrentar diante dos japoneses. Para ele, a velocidade dos nipônicos pode ser ameaça ao Chile. "É uma equipe difícil. Vimos algumas partidas deles. Trata-se de um rival rápido e com grande preparo físico, por isso precisamos ter a posse de bola."

Além do Japão, o Chile, campeão nas edições de 2015 e 2016 da Copa América, vai ter de enfrentar na primeira fase as seleções do Equador e do Paraguai. Nesta terça-feira, fará jogo-treino com o XV de Piracicaba.