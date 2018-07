Alexis Sánchez volta a treinar no Barcelona

No treinamento fechado deste sábado, Guardiola pôde contar com todos os jogadores do elenco que, na noite anterior, defenderam a seleção regional da Catalunha no amistoso de fim de ano contra a Tunísia, no Estádio Olímpico de Barcelona. E não foram poucos: nada menos do que dez jogadores.

No último treino do ano, porém, Guardiola não pôde contar com Puyol, que se recupera de uma lesão muscular e também não jogou pela Catalunha, Keita, que ficou na academia, Abidal, com gripe, além de Iniesta, Villa e Afellay, todos machucados. Messi e Daniel Alves ganharam o direito de estender as festas de fim de ano em seus países natais.

Com relação à próxima partida da equipe, o meia Thiago Alcântara acredita que o Barcelona não irá repetir os 8 a 0 aplicados sobre o Osasuna quando o jogo valia pelo Campeonato Espanhol. "Todas as partidas mudam e são um pouco diferentes. Eles devem fazer uma partida diferente daquela porque já nos conhecem um pouco mais", disse o jogador, que garante que o time entrará em campo na quarta em plena condição física. "Voltamos sem nenhum problema e em perfeitas condições."