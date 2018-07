Alfio Basile assume o comando do Racing

Na sua apresentação oficial, Basile, de 68 anos, declarou que seu principal objetivo será dar um título para o Racing, seja nacional ou internacional. "Venho para ser campeão, ganhar uma Copa, algo", disse "Coco" Basile, que comandou duas vezes a seleção da Argentina, entre 1990 e 1994 e entre 2006 e 2008.

Esta será a quarta passagem de Basile pelo Racing como treinador. Como jogador, ele atuou pela equipe entre 1964 e 1970. "Dirigi umas 20 equipes pelo mundo, mas esta é a minha casa", destacou Basile, que teve o seu último trabalho como técnico no segundo semestre de 2009, no Boca Juniors.

O Racing foi vice-campeão do Torneio Apertura do Campeonato Argentino, vencido pelo Boca Juniors, mas teve que procurar um novo técnico após a saída de Diego Simeone, que assumiu o Atlético de Madrid. Em 2012, a equipe vai disputar a Copa Sul-Americana. A estreia de Basile será no dia 10 de janeiro, em duelo contra o Estudiantes, válido por uma competição amistosa de preparação para o Torneio Clausura.