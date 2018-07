Algoz do Brasil em 1996, Nigéria se classifica no futebol para o Rio-2016

O time nigeriano carimbou o passaporte para a próxima Olimpíada ao avançar à final da Copa Africana de Nações Sub-23. A vaga veio com vitória por 1 a 0 sobre Senegal, que recebe o torneio. Otebo Oghenekaro, capitão do time, marcou de pênalti a 14 minutos do final do jogo. No primeiro tempo, Senegal havia perdido um pênalti.

A segunda vaga africana no futebol do Rio-2016 é a Argélia, que ganhou da África do Sul por 2 a 0 na outra partida semifinal. Os argelianos não jogam a Olimpíada desde os Jogos de 1980, em Moscou. A África tem direito a um terceiro time, que sairá na disputa do bronze da Copa Africana de Nações Sub-23, sábado, quando África do Sul e Senegal se enfrentam.

Brasil (dono da casa), Argentina (campeã sul-americana sub-20), Dinamarca, Alemanha, Portugal, Suécia (semifinalistas da Euro Sub-21), Fiji (campeão dos Jogos do Pacífico, após a Nova Zelândia ser eliminada por escalação irregular), Honduras e México (vencedores do Pré-Olímpico da Concacaf) também já estão classificados. A Ásia define suas três vagas em janeiro, no Catar, enquanto Colômbia e EUA jogam um playoff em março pelo último posto.