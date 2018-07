Algoz do Brasil, Espanha cai para a Croácia nas quartas do Mundial de Handebol

Depois de vencer o Brasil por apenas um gol de diferença nas oitavas de final, a Espanha provou do mesmo veneno nas quartas e foi eliminada nesta terça-feira do Mundial Masculino de Handebol. Em um duelo bastante equilibrado, caiu por 30 a 29 para a Croácia na cidade Montpellier, na França.

No último sábado, os espanhóis haviam derrotado o Brasil por 28 a 27, mas desta vez viram o cenário se inverter. O confronto foi bastante equilibrado, quase sempre com os croatas abrindo ligeira vantagem e a Espanha correndo atrás do empate. A sete minutos para o fim, aliás, o placar estava igualado em 28 a 28.

Só que na reta final, a Croácia foi mais eficaz. Em dois ataques seguidos, aproveitou para abrir dois gols de vantagem e praticamente selar o triunfo. Os espanhóis ainda correram atrás e diminuíram a meio minuto para o fim, mas aí já era tarde para tentar uma reação. Marko Mamic foi o destaque do triunfo croata, com nove gols marcados.

Em busca de seu segundo título mundial, o primeiro desde 2003, a Croácia agora terá pela frente a Noruega na briga por uma vaga na decisão. Os noruegueses chegaram às semifinais da competição pela primeira vez na história ao derrotarem nesta terça-feira a Hungria por 31 a 28, com seis gols de Hansen. De nada adiantaram os incríveis 11 gols de Csaszar para os húngaros.

FRANÇA NAS SEMIFINAIS

Do outro lado da chave, a França contou com o apoio da torcida para também se classificar nesta terça. Maior vencedora da competição, com cinco conquistas, e atual campeã, a seleção dona da casa fez a festa das arquibancadas em Lille ao passar pela Suécia por 33 a 30.

Kentin Mahé marcou nove gols e foi o grande destaque do triunfo que garantiu a França em mais uma semifinal. Para chegar a outra final, a sétima em sua história, a seleção terá que passar pela Eslovênia, que derrotou nesta terça o Catar por 32 a 30, com seis gols de Marguc. Esta é apenas a segunda vez que os eslovenos vão às semifinais, igualando o feito de 2013, quando ficaram na quarta posição.