Algoz do Brasil na Copa da África do Sul, Sneijder desfalca Holanda no amistoso

AMSTERDÃ - Carrasco do Brasil na Copa do Mundo na África do Sul, o meia Sneijder irá desfalcar a Holanda no reencontro com a seleção brasileira, em amistoso marcado para o dia 4 de junho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ele sofreu uma contusão muscular no último domingo, durante a vitória da Inter de Milão na final da Copa da Itália, e foi cortado da equipe holandesa nesta segunda-feira.

Principal jogador da seleção holandesa na conquista do vice-campeonato mundial, no ano passado, na África do Sul - perdeu a final do torneio para a Espanha -, Sneijder foi o grande destaque da vitória da Holanda sobre o Brasil nas quartas de final da Copa. Naquela partida, ele marcou os dois gols e garantiu a virada de 2 a 1, eliminando o time brasileiro.

Por conta dessa eliminação na Copa, o amistoso em Goiânia está sendo encarado com uma chance de revanche para os brasileiros. Mas Sneijder não vai estar em campo. Os médicos da Inter de Milão já comunicaram os holandeses sobre a lesão do jogador, que acabou sendo cortado da seleção - Georginio Wijnaldum, do Feyenoord, foi chamado para substituí-lo.

Além de enfrentar o Brasil, a seleção holandesa ainda fará outro amistoso nessa viagem para a América do Sul. No dia 8 de junho, enfrentará o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. E, antes do desfalque de Sneijder, o técnico Bert van Marwijk já não contava com jogadores como o meia Van der Vaart e o goleiro Stekelenburg nesses dois compromissos.