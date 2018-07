Algoz do Corinthians, Guaraní bate Racing no 1º duelo das quartas

Algoz do Corinthians nas oitavas de final, o Guaraní saiu na frente no duelo contra o Racing, da Argentina, pelas quartas da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o time da casa mostrou força, conseguiu marcar um gol nos últimos minutos e ganhou por 1 a 0, levando vantagem para a partida da volta.

Na próxima quinta-feira, desta vez no estádio Juan Domingo Perón, em Buenos Aires, o Guaraní jogará com a vantagem do empate ou da derrota por um gol de diferença, desde que marque ao menos uma vez. Ao Racing, só interessa a vitória por dois ou mais gols para avançar diretamente às semifinais. Um novo 1 a 0, para os argentinos, levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

Em campo, o jogo foi marcado pela forte marcação, especialmente do Racing. Tanto que o zagueiro Luciano Lollo foi expulso aos 42 minutos. Poucos lances de emoção aconteceram no primeiro tempo, já que os argentinos procuraram somente os contra-ataques, que não deram certo. Depois do intervalo, o Guaraní resolveu adiantar mais a marcação para pressionar o rival e conseguiu o gol no final.

Aos 41 minutos, o meia Julián Benítez recebeu a bola na intermediária. Então, sem sofrer uma marcação mais forte, carregou a bola do meio para a direita e, da entrada da área, chutou forte e rasteiro, em diagonal, fazendo com a bola entrasse no canto direito do goleiro Saja.