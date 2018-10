Algoz do Palmeiras, Benedetto deve seguir no banco do Boca no duelo de quarta

Herói do Boca Juniors no confronto de ida das semifinais da Libertadores, Darío Benedetto deverá seguir na reserva para o jogo de volta diante do Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque, mesmo após ter saído do banco para marcar os dois gols do triunfo por 2 a 0 em La Bombonera.

No treino do Boca desta segunda-feira, o atacante voltou a treinar entre os reservas. Quem trabalhou como titular foi Ramón Ábila, que pouco destaque teve no confronto de ida e acabou substituído justamente por Benedetto.

Na quarta passada, Boca e Palmeiras empatavam por 0 a 0 até os 31 minutos do segundo tempo, quando Benedetto entrou em campo. Apenas sete minutos mais tarde, o atacante aproveitou escanteio cobrado da direita e finalizou de cabeça para a rede. Aos 42, cortou Luan e acertou chute de fora para marcar lindo gol e definir o placar.

A ausência de Benedetto, no entanto, não significa que o Boca não terá mudanças para o jogo de volta. Nesta terça, o atacante Sebastián Villa, que tem conquistado seu espaço nas últimas partidas, trabalhou entre os titulares e deverá ocupar a vaga de Mauro Zárate, que ficará como opção no banco.

Podendo até perder por um gol de diferença, ou por dois, desde que marque ao menos um, o Boca Juniors deve encarar o Palmeiras na quarta com: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Nández, Barrios e Pablo Pérez; Pavón, Ábila e Villa.