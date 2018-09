No Pacaembu, Palmeiras tenta vencer Mano Menezes após nove anos

O maior obstáculo do Palmeiras na última década é o rival a ser batido neste domingo, às 11h, no Pacaembu, para tentar virar líder do Campeonato Brasileiro. Além de enfrentar o Cruzeiro, será preciso superar o técnico Mano Menezes, dono de nove anos de invencibilidade contra o alviverde.

O treinador eliminou a equipe alviverde na Copa do Brasil na última quarta se coloca novamente como candidato a algoz pelo Brasileiro, quando poderá aumentar para 15 jogos a sequência de invencibilidade que ostenta contra o adversário.

O técnico de 56 anos perdeu pela última vez para o Palmeiras em 2009, durante a primeira passagem pelo Corinthians. Em Presidente Prudente, pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde ganhou por 3 a 0 com gols de Obina. Depois disso foram 14 encontros, com cinco vitórias de Mano, nove empates e tropeços doloridos impostos ao clube alviverde.

O próximo encontro de hoje tem um peso importante, pois o Palmeiras pode virar líder do Brasileiro pela primeira vez caso ganhe do Cruzeiro e o São Paulo não derrote o Botafogo, no Rio. O caráter decisivo da partida, somada à possibilidade de Mano frustrar o adversário, são componentes que nos últimos anos se fizeram presentes.

Nas duas últimas edições da Copa do Brasil o Cruzeiro liderado por Mano eliminou o Palmeiras. Em 2017, foi nas quartas de final e em 2018, foi na semifinal, realizada na última quarta-feira. Também no ano passado a equipe mineira impôs ao time alviverde um tropeço crucial pelo Campeonato Brasileiro.

O empate por 2 a 2 no Allianz Parque, a sete rodadas do fim, impediu o time da casa de ficar três pontos atrás do líder, Corinthians, com um confronto direto pela frente no jogo seguinte, quando teve a chance de se aproximar.

"Foi a segunda vez seguida que eliminamos o Palmeiras (na Copa do Brasil), e do outro lado tem muita qualidade. O Palmeiras vive um momento extraordinário de reação desde que o Felipão chegou. Isso valoriza muito o que a gente tem aqui", afirmou o treinador. Desde 2009 ele derrotou o Palmeiras duas vezes quando esteve no comando do Corinthians e outras três pelo Cruzeiro.

Palmeiras e Mano podem ter mais dois encontros nesta temporada pela Copa Libertadores. Se ambos passarem pelas quartas de final, vão se encontrar para decidirem vaga na decisão do torneio. O time de Felipão ganhou por 2 a 0 o jogo de ida sobre o Colo-Colo, no Chile, mesmo placar pelo qual o Cruzeiro foi derrotado em Buenos Aires pelo Boca Juniors.

A relação entre Palmeiras e Mano por pouco não colocou os dois do mesmo lado. Em algumas ocasiões passadas a diretoria do time alviverde chegou a sondar o treinador para assumir o comando da equipe. A sondagem mais recente foi em outubro do ano passado, para ser o possível substituto de Cuca.

TIMES

Os dois times vão escalar a formação reserva no Pacaembu. Como têm compromisso no meio de semana pelas quartas de final da Copa Libertadores, Palmeiras e Cruzeiro vão utilizar jogadores que não atuaram na partida entre as equipes, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

A expectativa no Cruzeiro é ainda maior pela presença de Fred. O atacante de 34 anos ficará no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo. Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo e de seis meses de tratamento, ele voltou a treinar há duas semanas e pode ganhar chance para recuperar o ritmo de jogo.

O Palmeiras vai escalar formação parecida à usada no último domingo, contra o Sport, no Recife. O time defende 11 rodadas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gómez e Victor Luís; Thiago Santos, Jean e Lucas Lima; Hyoran, Guerra e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Marcelo Hermes; Éderson e Ariel Cabral, Bruno Silva, Mancuello e David; Raniel. Técnico: Mano Menezes

Juiz: Dewson da Silva

Local: Pacaembu

Horário: 11h

Na TV: Pay-per-view

PALMEIRAS X MANO MENEZES

2009

Palmeiras 3x0 Corinthians - Campeonato Brasileiro - Prudentão

Palmeiras 2x2 Corinthians - Campeonato Brasileiro - Prudentão

2010

Palmeiras 0x1 Corinthians - Campeonato Paulista - Pacaembu

2014

Palmeiras 1x1 Corinthians - Campeonato Paulista - Pacaembu

Palmeiras 0x2 Corinthians - Campeonato Brasileiro - Arena Corinthians

Palmeiras 1x1 Corinthians - Campeonato Brasileiro - Pacaembu

2015

Palmeiras 1x1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Allianz Parque

2016

Palmeiras 0x0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Fonte Luminosa

2017

Palmeiras 3x3 Cruzeiro - Copa do Brasil - Allianz Parque

Palmeiras 1x3 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Mineirão

Palmeiras 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil - Mineirão

Palmeiras 2x2 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Allianz Parque

2018

Palmeiras 0x1 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - Mineirão

Palmeiras 0x1 Cruzeiro - Copa do Brasil - Allianz Parque

Palmeiras 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil - Mineirão