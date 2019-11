Algoz na Libertadores, Grêmio reencontra o Palmeiras para se consolidar no G-4

Algoz do Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores, o Grêmio vai reencontrar o time alviverde neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, em duelo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha precisa da vitória para se consolidar na quarta colocação e ficar mais perto de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. No momento, tem 56 pontos e está a três do Athletico-PR, já classificado para a competição intercontinental, e do São Paulo, o sexto.

O Grêmio havia emplacado cinco vitórias consecutivas antes de ser derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo no último jogo. O resultado não foi tão ruim porque seus concorrentes também tropeçaram na última rodada.

"É muito importante, na Libertadores jogam os melhores, temos disputado esse campeonato faz três anos seguidos e queremos disputar de novo. É uma competição muito bonita. Vamos fazer de tudo para tentar a vaga direta e não ter que jogar uma possível pré-Libertadores", disse o zagueiro Kannemann.

O defensor e o meia Matheus Henrique vão reforçar o time do técnico Renato Gaúcho na partida em São Paulo. Os dois voltam a atuar depois de servirem Argentina e Brasil (seleção olímpica), respectivamente. Com isso, David Braz e Michel vão para o banco de reservas.

Assim, Renato Gaúcho terá quase todo o elenco à disposição. Só não poderá contar com Jean Pyerre e Luan, que se recuperam de lesão já há algum tempo. O primeiro correu no gramado nos últimos dias e trabalha para voltar a jogar após mais de dois meses fora.

Uma possível mudança é a saída de Diego Tardelli da escalação titular. O atacante não teve bom desempenho contra o Flamengo e foi substituído no intervalo. Com isso, André pode ganhar uma nova oportunidade.