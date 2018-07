'Alguns jogadores melhoraram sem Neymar', diz Muricy Muricy Ramalho não estava no melhor dos humores na manhã desta sexta-feira. Apesar de o Santos estar há cinco jogos sem perder do Brasileirão, o treinador falou pouco na entrevista coletiva que fecha a semana no CT Rei Pelé. Ainda assim, houve espaço para elogios à equipe, que marcou oito gols em cinco jogos e voltou a atuar bem ofensivamente mesmo sem Neymar.