Ali Daei parabeniza Cristiano Ronaldo por igualar recorde de gols e astro agradece

O iraniano Ali Daei parabenizou Cristiano Ronaldo nesta quinta-feira por igualar seu recorde de 109 gols em partidas de seleções. O astro português marcou duas vezes no empate contra a França, por 2 a 2, na quarta-feira, pela terceira rodada da primeira fase da Eurocopa.

"Parabéns ao Ronaldo, que agora está a um gol de estabelecer o recorde internacional de gols masculinos por seleções", escreveu Daei em suas redes sociais, com uma foto do atacante da Juventus.

Daei, 52 anos, é considerado um dos melhores jogadores asiáticos de todos os tempos, ao marcar 109 gols em 149 partidas pela seleção do Irã. Ronaldo atuou 178 vezes por Portugal. "Estou honrado que esta conquista notável pertença a Ronaldo, grande campeão de futebol e humanista que inspira vidas ao redor do mundo", disse o iraniano, que encerrou sua mensagem com "Vamos" em espanhol.

Artilheiro desta Eurocopa, agora com cinco gols, o atacante português ampliou o recorde de gols na competição, alcançando 14. Ele já era o jogador que mais disputou edições do torneio, com cinco participações, e também o que mais venceu, com 12 vitórias.

"Os verdadeiros campeões mantêm-se campeões para sempre. Estou muito orgulhoso por ler palavras tão simpáticas de um grande ídolo como tu. Obrigado, Ali Daei", escreveu o jogador da Juventus, através do Instagram.