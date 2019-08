Aliado 'colorado', Luiz Adriano confia em passado positivo contra o Grêmio

O Palmeiras conta com um ex-jogador do Inter para a partir desta terça-feira, contra o Grêmio, iniciar o confronto e conseguir avançar à fase seguinte da Copa Libertadores. O atacante Luiz Adriano deve ser titular na partida de ida pelas quartas de final, em Porto Alegre, e confia no passado de atuações decisivas contra o time tricolor gaúcho para novamente se dar bem contra o antigo rival.

Contratado recentemente pelo Palmeiras, Luiz Adriano, de 32 anos, deixou o futebol russo para voltar ao futebol brasileiro após 12 anos. Um dos grandes objetivos do jogador era justamente disputar a Copa Libertadores, competição na qual foi inscrito na semana passada. Por coincidência, a estreia dele na competição será na cidade natal, Porto Alegre, e contra um adversário conhecido.

Luiz Adriano foi revelado nas categorias de base do Inter e tem como um dos jogos mais marcantes da carreira a final do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2006. Aos 19 anos, o atacante marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, em Canoas, e ajudou o clube colorado a garantir a taça. Meses mais tarde, Luiz Adriano chegaria ao time profissional para jogar o Mundial de Clubes, de Fifa.

Naquela final, Luiz Adriano teve como companheiro de ataque outra grande revelação da base do Inter, Alexandre Pato, autor de um gol na decisão e artilheiro daquele torneio. O treinador era Osmar Loss, que anos mais tarde se tornaria técnico do Corinthians e do Guarani. Do lado do vice-campeão, Grêmio, o nome mais conhecido era o goleiro Cássio.

O atual jogador do Palmeiras participou de um outro clássico gaúcho pelo time profissional, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2006. Em novembro daquele ano, o Inter venceu por 1 a 0 no estádio Olímpico, com participação de Luiz Adriano no gol decisivo, feito pelo atacante Iarley.

Ao ser apresentado pelo Palmeiras, Luiz Adriano comentou a expectativa de encontrar o Grêmio. "Tem essa possibilidade de jogar contra o Grêmio, mas nosso objetivo não é pensar em rivalidade porque joguei no Internacional, é pela competição, por buscar títulos", disse.

O atacante do Palmeiras estreou pela nova equipe no empate por 2 a 2 com o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele ganhou descanso e até mesmo não viajou com o elenco para enfrentar o Grêmio, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, para intensificar os treinos e estar em melhor condição física para a partida de terça.