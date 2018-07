Alianza bate Bolívar e avança na Libertadores O Alianza Lima, do Peru, se classificou às oitavas de final da Libertadores ao derrotar o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0, na noite de quinta-feira, em partida válida pelo Grupo 3 da competição continental. Com a vitória em casa, o Alianza assumiu a liderança da chave, com 12 pontos, seguido pelo Estudiantes, da Argentina, com dez, Juan Aurich, do Peru, com seis, e do Bolívar, com apenas um ponto.