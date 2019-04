Alianza Lima x Inter: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

O Internacional enfrenta o Alianza Lima nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América. O time brasileiro já está classificado, mas pode assegurar a liderança se vencer a partida.

Onde assistir Alianza Lima x Inter?

O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports 2 e TV Globo (para o Rio Grande do Sul), além de transmissão online dos aplicativos Fox Play e Globo Play . O Estado fará minuto a minuto da partida .

O Inter lidera o grupo com dez pontos, seguido pelo River Plate, com seis, Palestino tem quatro e Alianza Lima é o lanterna com um.

A equipe de Odair Hellmann ainda tenta esquecer a perda do título do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, na quarta-feira passada. Nos pênaltis, o tricolor venceu por 3 a 2, após dois empates por 0 a 0. Na Libertadores, o Inter vem de vitória por 3 a 2 sobre o Palestino.

Já o Alianza Lima ocupa a 10ª colocação no Torneio Apertura do Campeonato Peruano, com 12 pontos. O líder é o Binacional, que tem 24. Na última rodada, o Alianza ficou no empate em 2 a 2 com o El Pirata, no sábado.

