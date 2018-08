Alison diz que ajuda dos atacantes é segredo para bom momento da zaga do Santos

O volante Alison destacou o bom momento do setor defensivo do Santos, que não leva gols há quatro jogos. Além dos dois empates sem gols contra o Independiente pela Copa Libertadores, o time alvinegro vem de duas vitórias no Campeonato Brasileiro - 3 a 0 contra o Sport e 2 a 0 sobre o Bahia.

"Estamos jogando com as linhas próximas e isso ajuda muito. Teremos mais um jogo difícil contra o Vasco, eles terão o apoio da torcida deles. Mas estaremos preparados para nos defender e também atacar", afirmou o jogador.

O Santos viajará ao Rio nesta sexta-feira e no sábado, às 19h, encara o Vasco, no Maracanã, às 19 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Alisson, o segredo do bom momento do setor defensivo começa lá na frente. "A marcação já começa pelos atacantes. É muito importante manter essa regularidade para que a gente não sofra gols", complementou.

Os bons resultados na competição nacional levaram a equipe para a 14ª colocação, com 24 pontos. O Vasco tem o mesmo número de pontos e está em 15º lugar. Ambos seguem próximos da zona de rebaixamento. A Chapecoense, 17ª colocada, tem 21.

"A gente vem em uma sequência boa, espero que possamos manter isso. Uma vitória acaba dando mais confiança para a equipe continuar na recuperação. Vamos brigar bastante pelos três pontos", finalizou.