Alison e Thiago Ribeiro reforçam o Santos na partida de domingo

Depois do tenso empate sem gols contra o Grêmio, na noite de quinta-feira, em Porto Alegre, o Santos terá pelo menos duas mudanças para enfrentar o Figueirense, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Alison retorna após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, ocupando o lugar de Souza, enquanto o atacante Thiago Ribeiro, recuperado da pancada nas costas - treinou sem restrições na tarde desta sexta-feira -, também volta.

Com o retorno de Thiago Ribeiro, o técnico Enderson Moreira deve fazer mistério até momentos antes do jogo com relação ao atacante que vai para o banco. Como Robinho é titular e líder da equipe, a dúvida está entre Leandro Damião e Gabriel.

Como o jogo será disputado na Vila Belmiro, diante da torcida, é possível que Enderson Moreira escolha o novo xodó santista, Gabriel, para começar como titular, deixando Leandro Damião no banco. Se fizer o contrário, vai correr o risco de ser vaiado antes de a partida começar, em razão da rejeição que o ex atacante do Inter tem com parte dos torcedores.

"Penso jogo a jogo para definir o time. Aqui eu trabalho com 15 titulares e não com apenas 11", afirmou o treinador, alegando que, em algumas partidas, o melhor é ter um volante a mais, enquanto que, em outras, pode jogar com três atacantes.

AINDA FORA

O lateral-esquerdo Mena, com um edema no músculo posterior da coxa direita, não treinou novamente nesta sexta-feira. E, como está fora desde que voltou da seleção chilena, ele perdeu o condicionamento físico e não deve voltar no jogo deste domingo, mesmo que tenha uma recuperação surpreendente.