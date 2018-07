Alison minimiza atraso salarial e promete manter o foco no Santos

Realidade de alguns clubes do Brasil, o Santos também passa por um momento financeiro difícil e ainda não conseguiu acertar o pagamento de agosto aos jogadores. Pelo menos por enquanto, no entanto, o atraso salarial não deve ter reflexo em campo. Foi isso que garantiu o volante Alison, que minimizou o episódio e garantiu a equipe focada no duelo diante do Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"O presidente (Odílio Rodrigues) conversou com os líderes, com os jogadores de voz ativa no grupo, e disse que vai pagar essa semana. Quando a gente entra no jogo não pensa nisso, queremos vencer de qualquer jeito, gostamos da vitória. Quando estamos em campo não pensamos nisso", afirmou, em entrevista coletiva nesta terça.

Se o Santos vive o princípio de um problema financeiro, o Botafogo está afundado em uma verdadeira crise e o elenco está sem receber salários já há alguns meses. Ao mesmo tempo em que garante que no time paulista a questão não faz nenhuma diferença em campo, Alison acredita que pode trazer influência negativa do lado botafoguense, já que se estende por muito mais tempo.

"Pode ser que sim, não sei o pensamento deles do lado de lá. Sei que a gente quer muito vencer. Quando a gente entra em campo não pensa nisso, nosso time está motivado, querendo a vitória", disse. "A gente não comenta de salário, o presidente já falou, conversou, as providências vão ser tomadas."

O próprio volante admitiu, no entanto, que para não deixar o problema salarial interferir no grupo, o clima bom durante os treinamentos é fundamental. "É sempre importante. Não fugindo da seriedade, mas deixa o pessoal mais tranquilo. É importante."