Alison tem suspeita de lesão no joelho direito e preocupa o Santos

O volante Alison tem suspeita de nova lesão no joelho direito e preocupa o departamento médico do Santos. O jogador sentiu dores no final do primeiro tempo do clássico deste domingo contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, voltou a campo, mas acabou substituído por Yuri na etapa final.

Ao sentir a lesão, o jogador caiu no gramado e cobriu a cabeça com a camisa do time, desolado. Após o jogo, vencido pelo São Paulo por 1 a 0, Alison foi encaminhado para um hospital, onde realizará exames médicos mais detalhados para determinar a gravidade da lesão.

O atacante Gabriel fez questão de acompanhar o amigo e também seguiu para o hospital. A situação preocupa porque o jogador já operou quatro vezes o joelho direito. "Fiquei muito chateado. Sabemos que ele já teve lesões ali no joelho. Vamos torcer para que não seja nada mais grave", disse o zagueiro David Braz.

O atacante Rodrygo também deixou o Morumbi lesionado. Ele teve a mão esquerda imobilizada, tendo suspeita de lesão em um dos dedos, e passará por exames. O Santos voltará a jogar na quinta-feira, quando receberá o Real Garcilaso, na Vila Belmiro, no seu último compromisso na fase de grupos da Copa Libertadores.