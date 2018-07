Alison treina com bola e se aproxima de volta ao Santos

Alison não atua pelo Santos desde a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, quando o Santos derrotou o Goiás por 3 a 0. Desde então, o volante vem realizando tratamento no clube. Nos últimos dias, ele chegou a treinar em separado, mas agora fez a sua primeira atividade com bola ao lado dos demais companheiros.

Em 2013, Alison era considerado um jogador de confiança do técnico Claudinei Oliveira e titular do meio-de-campo santista, ofuscando outros nomes, como o volante Renê Júnior. Agora, nesse começo de ano, a sua vaga na equipe vinha sendo ocupada por Alan Santos.

Com o retorno de Alison, porém, a disputa deve se tornar intensa pela condição de primeiro volante do Santos. Ele, porém, não deve ser aproveitado por Oswaldo de Oliveira na partida desde domingo com o Penapolense, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, pois precisa melhorar o seu condicionamento.

Além de Alison, outros destaques do treinamento desta quinta-feira dos reservas no CT Rei Pelé foram o meia Lucas Lima, recém-contratado pelo clube, e Serginho, promovido do time de juniores após se destacar na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.