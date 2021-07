Alison volta, e Wagner Leonardo é relacionado no Santos para jogo com o Red Bull Bragantino

O técnico Fernando Diniz não contará com Jean Mota, suspenso, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, neste domingo. Em contrapartida, terá o retorno do volante Alison e relacionou, pela primeira vez, o zagueiro Wagner Leonardo, na busca da primeira vitória longe da Vila Belmiro no Brasileirão.

Alison cumpriu suspensão diante do Independiente, pela Copa Sul-Americana, e agora luta para resgatar a posição de titular. No fim de semana passado, no clássico diante do Palmeiras, o capitão santista ficou no banco de reservas. Camacho foi o titular escolhido, ao lado de Jean Mota.

Na visita ao Red Bull Bragantino, pode até entrar com Camacho adiantado para segundo volante. Mas Fernando Diniz está avaliando o retorno de Carlos Sanchez ao time titular já faz oito jogos e não confirmou quem iniciará a partida.

Wagner Leonardo é opção para o sistema defensivo após a negociação de Luan Peres com o Olympique de Marselha. O jovem zagueiro estava emprestado ao Náutico e o Santos exigiu seu retorno imediato. Para a ida a Bragança Paulista, deve ficar na reserva.

O defensor já está registrado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF desde terça-feira, e à disposição caso Fernando Diniz pote até por um esquema mais cauteloso,com três defensores, por exemplo, já que Kaiky e Luiz Felipe estão se entrosando. O clube ainda conta com Danilo Boza para o setor.

Confira a lista de relacionados por Fernando Diniz:

Goleiros: João Paulo e Diógenes;

Laterais: Pará, Madson, Moraes e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky e Wagner Leonardo;

Meio-campistas: Alison, Camacho, Gabriel Pirani, Carlos Sánchez, Ivonei e Vinícius Zanocelo;

Ataque: Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Ângelo e Raniel.