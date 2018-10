Alisson assegura Grêmio com ambição para buscar título brasileiro

Depois da grande vitória sobre o Atlético Tucumán e a vaga assegurada nas semifinais da Copa Libertadores, o Grêmio concentra as suas atenções no jogo deste sábado, diante do Bahia, às 21 horas, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Temos chances também de título no Brasileirão. São Paulo e Palmeiras se enfrentam e um deles vai cair. Com isso, se vencermos o Bahia, vamos encostar de vez nos líderes", disse Alisson, que já não sente dores no ombro direito, provocadas por ação do goleiro do Atlético Tucumán ao cometer pênalti na partida de terça-feira.

O técnico Renato Gaúcho só vai definir a escalação do Grêmio nesta sexta-feira, após o treino da manhã. O certo é que o treinador vai colocar em campo o melhor que puder escalar. "O grupo já mostrou que é forte e temos várias opções para cada posição", afirmou Alisson.

Todo o quarteto defensivo titular, formado por Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez, não participou do treino de campo no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira. Os jogadores fizeram apenas exercícios na academia.

Cícero, Luan, Everton, Thaciano, Douglas, Jael, Paulo Miranda, André, Marinho e Michel treinaram normalmente, assim como Maicon, que estava suspenso na partida de terça-feira.

O Grêmio é o quarto colocado na classificação, com 50 pontos, dois a menos que o São Paulo. Internacional e Palmeiras têm 53 pontos cada, com vantagem para o time paulista, que possui saldo de gols melhor (23 a 18). O Grêmio foi campeão brasileiro pela última vez em 1996. O tricolor gaúcho também levantou a taça em 1981.