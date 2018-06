Alisson celebra chegada ao Grêmio, prevê disputa por vaga e projeta 'recomeço'

O meia-atacante Alisson foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Grêmio. Envolvido na negociação que levou o lateral-direito Edílson para o Cruzeiro, o jogador chega como grande aposta da equipe gaúcha para esta temporada, mas descartou se ver como titular absoluto e apostou em uma dura disputa por vaga.

"Não venho como titular. Vou trabalhar e respeitar meus companheiros. Já conheço alguns e tive oportunidade de jogar com eles. Todo mundo falou bem do elenco do Grêmio. Vou trabalhar pelo meu espaço, com muita raça, honrando a camisa do Grêmio e buscando os títulos que merece", garantiu.

Alisson teve bons momentos no Cruzeiro e mostrou potencial, mas sofreu com uma série de lesões que tiraram seu espaço na última temporada. Por isso, considerou um "recomeço" a chegada ao Grêmio. "Venho para ajudar, buscar meu espaço. É um recomeço para mim, tudo novo."

Aos 24 anos, Alisson vestirá sua terceira camisa na carreira, após breve passagem pelo Vasco em 2013. E chega para disputar um lugar em um Grêmio que viveu grande ano em 2017, com a conquista da Libertadores e o vice-campeonato mundial.

"Me sinto um privilegiado por chegar num grupo que conquistou tudo. Joguei duas vezes contra o Grêmio na Copa do Brasil, foi um dos times mais difíceis que já enfrentei. Me sinto muito feliz e espero corresponder para ajudar o Grêmio a seguir ganhando títulos", projetou.

Outro apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Grêmio foi o meia Thonny Anderson. Também contratado junto ao Cruzeiro como parte da negociação por Edílson, o jovem de 20 anos é uma aposta da direção para a temporada e espera aprender com o elenco vencedor.

"Sei da qualidade do grupo, mas estou aqui para buscar um lugar ao sol e aprender com quem já tem bastante experiência também, aqueles que já são profissionais há mais tempo. Estou aqui para sugar e aproveitar também da melhor forma", comentou.