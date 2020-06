Alisson comemora título inédito do Liverpool no Inglês: 'Entramos para história'

Com sete rodadas de antecedência, o Liverpool conquistou na quinta-feira o sonhado título do Campeonato Inglês, o que não acontecia há 30 anos. Até o momento, após 31 jogos, o time apresenta uma histórica campanha de 28 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Liderada pelo goleiro Alisson, a defesa da equipe é a melhor da competição, com apenas 21 gols sofridos.

Um dia após a histórica conquista, o brasileiro comentou sobre a importância do título. "Todas as conquistas são extremamente importantes, mas acredito que ganhar a Premier League (Campeonato Inglês) é ainda mais especial porque era um título que o clube e a torcida estavam buscando há muito tempo. Nós nos dedicamos demais e, graças a Deus, conseguimos vencer um dos campeonatos mais difíceis do mundo", disse Alisson, lembrando que o time ficou no quase na temporada passada - perdeu o título para o Manchester City por apenas um ponto (98 a 97).

"Ano passado fizemos uma campanha espetacular, mas, infelizmente, havia outro time que teve um desempenho ainda melhor. Nesta temporada, mantivemos o foco e tudo deu certo. Entramos para a história e estou muito feliz. Agora vamos começar a comemorar e assimilar esse grande feito. Não vejo a hora de colocar a mão na taça e dar a volta olímpica", festejou o brasileiro.

Alisson só lamentou não poder dividir esse momento com os torcedores por conta do isolamento social provocado pela pandemia da covid-19. "Infelizmente estamos passando por um momento atípico por causa da pandemia do coronavírus e não poderemos comemorar junto com os nossos torcedores. Espero que, em breve, tudo possa melhorar e a gente faça a festa junto com eles, pois esse troféu é para a nossa torcida, que sempre nos segue aonde a gente vá", comentou.

Desde que chegou à Inglaterra, Alisson já realizou 81 partidas pelo Liverpool e saiu de campo em mais da metade sem ser vazado - 41 vezes. Nesta temporada, o brasileiro disputou 30 jogos e obteve 24 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Além disso, ficou 14 duelos sem levar gols.

As suas grandes atuações, inclusive, lhe renderam uma série de prêmios individuais. Foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa, pela Uefa e pelo Globe Soccer Awards, ganhou o prêmio Samba de Ouro dado ao melhor jogador brasileiro atuando na Europa, ficou com o troféu de melhor atleta da posição na vitoriosa campanha do Brasil na Copa América e ainda foi o grande vencedor do recém-criado Troféu Yachine, a Bola de Ouro dos goleiros, elaborado pela tradicional revista France Football.