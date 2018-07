Alisson confia que chegada de Juninho ajudará o Vasco A chegada de Juninho Pernambucano ao Vasco deu novo ânimo ao clube na busca pela recuperação na fraca campanha até o momento no Campeonato Brasileiro. Para isso, uma vitória no clássico diante do Fluminense, domingo, no Maracanã, seria fundamental. Juninho já deve estar em campo e sua presença animou outro meia, o jovem Alisson, de 20 anos.