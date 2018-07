Alisson fica fora e Elber retorna ao Cruzeiro contra a Chapecoense

O Cruzeiro não poderá contar com o meia-atacante Alisson na partida contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, no interior de Santa Catarina, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que confirmou nesta terça o técnico Paulo Bento ao nem incluir o jogador na lista de relacionados para o duelo na Arena Condá.

Alisson reclamou de dores na coxa direita e foi vetado para o compromisso com a Chapecoense. Agora ele vai permanecer em Belo Horizonte para realizar os exames médicos necessários para determinar a extensão do problema.

Se perdeu Alisson, o técnico Paulo Bento ao menos terá o reforço de Elber, que está recuperado de uma edema muscular no adutor da coxa esquerda. Por causa dessa lesão, ele desfalcou o Cruzeiro nas últimas quatro rodadas do Brasileirão.

Com a ausência de Alisson, Elber é o favorito para ganhar uma chance entre os titulares do Cruzeiro. Mas caso Paulo Bento tema a inatividade do jogador, a vaga no setor ofensivo vai ser ocupada por Riascos.

Além de Alisson, outra ausente por lesão é o atacante Rafael Silva, com dores lombares. Já o zagueiro Bruno Rodrigo vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e deverá ser substituído por Fabrício Bruno.

Com isso, o Cruzeiro vai entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Mayke, Bruno Viana, Fabrício Bruno e Bryan; Lucas Romero, Henrique, Bruno Ramires e Arrascaeta; Elber (Riascos) e Willian.

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Cruzeiro chegou aos 14 pontos, em 12º lugar no Brasileirão, logo atrás do seu adversário nesta quarta-feira, que soma 15.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com a Chapecoense:

Goleiros: Fábio, Rafael e Lucas França.

Zagueiros: Fabrício Bruno, Bruno Viana e Léo.

Laterais-direito: Mayke e Lucas.

Lateral-esquerdo: Bryan.

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, Allano, Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Bruno Nazário, Bruno Ramires, Federico Gino e Matías Pisano.

Atacantes: Douglas Coutinho, Riascos e Willian.