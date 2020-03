Alisson e Denílson viram embaixadores de projeto solidário contra covid-19

A onda solidária de personalidades do futebol no combate ao novo coronavírus ganhou mais dois reforços importantes: o ex-jogador Denílson, pentacampeão mundial pelo Brasil, e o goleiro Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira. Eles são os embaixadores da campanha Desafio Corona, idealizada pelo zagueiro Danny Morais, do Santa Cruz, e pelo profissional de Relações Públicas no ramo artístico e esportivo, Guilherme Alf.

O projeto já conta com o apoio de quase 100 jogadores do futebol mundial e consiste na doação de uma camisa exclusiva por cada atleta. O item estará disponível no site desafiocorona.com.br e todo o valor arrecado, descontando impostos e custos do envio, será destinado à compra de materiais médicos para hospitais de diversas regiões do Brasil, de acordo com a necessidade e viabilidade. Uma parte do montante será revertida para ajudar famílias afetadas pelos impactos sociais e econômicos provocados pela covid-19.

"O mundo está passando por uma situação complicada e o Brasil precisa da gente no combate ao coronavírus. Independentemente das ações que fizermos individualmente, uma campanha com a participação de tantos atletas e personalidades públicas pode ajudar as pessoas a entenderem que todos precisam contribuir de alguma forma. Além de ficarmos em casa e seguirmos as recomendações dos órgãos de saúde, atitudes primordiais nessa luta contra a pandemia, o Desafio Corona é uma forma de dar algum tipo de suporte para que hospitais continuem tendo a capacidade de atender todos os acometidos pela doença, além de melhorar a segurança dos profissionais de saúde, pessoas essenciais nessa batalha. E não podemos esquecer das famílias que serão afetadas pelos desdobramentos da pandemia", ressaltou Alisson, que também é embaixador da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A campanha também aceitará doações livres, com depósitos liberados em diversos valores. A ideia é destinar a verba para a compra de equipamentos fundamentais para o combate ao coronavírus, como respiradores, luvas e máscaras. Os produtos serão enviados a hospitais de diversas regiões do Brasil. O Instituto da Criança será responsável pela gestão dos recursos arrecadados.

"Estamos vivendo uma situação extremamente atípica e sensível. Mais do que nunca, precisamos ser responsáveis e pensar no próximo. Juntos, seremos mais fortes e lutaremos contra essa pandemia. A ideia é ajudar da melhor maneira possível e contribuir de forma efetiva nesse combate ao coronavírus", disse Denílson.

O projeto também irá oferecer assistência às famílias economicamente afetadas, destinando recursos necessários para o dia a dia, como alimentos e materiais de higiene e limpeza. As camisas doadas não serão leiloadas e terão um preço de compra fixado.

Neste domingo, haverá uma transmissão ao vivo nas redes sociais de Alisson e Denílson, embaixadores do projeto, para ampliar a divulgação da campanha.