Alisson é desfalque do Inter para o duelo contra o Joinville em Santa Catarina O Internacional encerrou na manhã deste sábado os treinamentos para enfrentar o Joinville neste domingo, pelo Brasileirão, a partir das 16 horas, na Arena Joinville. A equipe gaúcha montou uma preparação dividida para o elenco por causa da semifinal da Copa Libertadores da próxima quarta-feira, contra o Tigres, no Beira-Rio. O desfalque do time para o duelo em Santa Catarina é o goleiro Alisson, que continua em tratamento para se recuperar de lesão.