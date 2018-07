Alisson é liberado e deve reforçar o Cruzeiro na quarta Em meio a diversos desfalques no Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira teve uma ótima notícia nesta segunda-feira. O meia Alisson, recuperado de lesão, participou do treinamento, foi liberado pelo departamento médico e deve ser uma alternativa para suprir tantas ausências no meio de campo da equipe contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.