Alisson é testado como titular por Mano e celebra chance no Cruzeiro O técnico Mano Menezes deu pistas da escalação do Cruzeiro para encarar o Joinville pela primeira vez na semana. Nesta quarta-feira, ele comandou treino tático e indicou que Alisson ocupará a vaga do suspenso De Arrascaeta no confronto de domingo, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.