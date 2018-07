Alisson exalta bom momento da Chapecoense, mas crê na classificação do Cruzeiro

O atacante Alisson, do Cruzeiro, exaltou nesta quarta-feira, em entrevista ao site oficial do clube, a boa fase vivida pela Chapecoense (líder do Campeonato Brasileiro junto com o próprio time mineiro e o Corinthians), mas aposta na classificação da equipe às quartas de final da Copa do Brasil no duelo desta quinta, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

"A equipe da Chapecoense vem de um grande momento, fizeram uma boa partida na segunda-feira, quando venceram o clássico local (contra o Avaí), mas estamos preparados para fazer mais um grande jogo, como foi o de Santos, pelo Brasileirão. Tenho certeza que se entrarmos concentrados e focados, como na última partida, temos de tudo para poder alcançar o nosso objetivo que é a classificação para as quartas de final", analisou o atacante.

Alisson projetou o time atuando de forma ofensiva contra os catarinenses devido ao peso maior que o gol marcado no campo adversário tem no regulamento da competição - no jogo de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0. O atacante entende que se marcar o gol rapidamente, a equipe celeste terá uma partida mais tranquila.

"Sabemos que a Copa do Brasil oferece esse privilégio de um gol fora de casa poder aumentar a nossa vantagem (um gol marcado na casa do adversário tem peso maior no torneio). Então, sem dúvida, vamos para o ataque e com intuito de aumentar a nossa vantagem e buscar a vitória. Se fizermos um gol vai nos ajudar muito na partida", finalizou.

A delegação do Cruzeiro chegou em Chapecó na terça-feira. O grupo de jogadores está utilizando o centro de treinamento da Chapecoense para trabalhar. O técnico Mano Menezes não poderá contar com o meia uruguaio Arrascaeta, que deixou o jogo contra o Santos contundido. Thiago Neves e Rafinha são as opções do treinador para a vaga. Mas a definição do substituto deverá ocorrer somente no dia do jogo.

Por coincidência de tabela, as duas equipes se enfrentarão novamente neste domingo, em jogo será válido pela quarta rodada do Brasileirão, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.