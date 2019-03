Alisson exalta classificação do Liverpool na Alemanha: 'Estamos no caminho certo'

O goleiro Alisson não poupou elogios ao Liverpool após a classificação ás quartas de final da Liga dos Campeões. Depois de um empate por 0 a 0 no jogo de ida diante do Bayern de Munique, na Inglaterra, a equipe visitou o adversário na Alemanha e não tomou conhecimento, ao vencer por 3 a 1 nesta quarta-feira.

"Essa vitória nos dá confiança de que estamos no caminho certo. Viemos jogar na casa de um dos principais clubes do mundo e buscamos o jogo desde o início. Mesmo com o empate, que já nos daria a classificação, seguimos tentando marcar e fomos premiados", declarou.

De fato, a atuação do Liverpool foi bastante superior à do adversário. Se não teve o volume ofensivo da ida, quando acumulou chances desperdiçadas, o Liverpool dominou as ações e foi preciso para garantir o triunfo. "Fizemos uma grande partida e todo mundo merece os parabéns. Seguimos fortes em busca do nosso objetivo, que é o título", apontou o brasileiro.

Como era de se esperar, a atuação também agradou o técnico Jürgen Klopp. Para ele, o triunfo desta quarta-feira mostrou que o Liverpool pode atuar de igual para igual com qualquer rival do futebol europeu.

"Conseguimos deixar uma marca esta noite de que o Liverpool está de volta ao primeiro nível do futebol mundial", afirmou o treinador alemão. "Queríamos ter feito mais no primeiro tempo, apesar de termos marcado um grande gol. Fomos muito melhores no segundo tempo, fiquei muito feliz."

O desempenho do Liverpool foi tão convincente que até o técnico do Bayern, Niko Kovac, admitiu que o resultado foi justo. "Merecemos perder hoje. O Liverpool foi melhor nos dois jogos. Hoje, mostramos nossos limites. Quero parabenizar o Klopp e o Liverpool pela merecida vitória", disse.