Alisson exalta time ideal de Felipão em vitória do Grêmio

Autor de um dos gols do Grêmio na vitória sobre a Chapecoense, de virada, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS), o atacante Alisson falou sobre a importância do retorno de alguns jogadores titulares que vinham desfalcando o time por lesão.

"Primeiramente feliz pelo retorno dos companheiros. Jogadores muito importantes, líderes dentro de campo. Muito importante. Sabíamos da importância do jogo. O importante era chegar, fazer uma grande partida e somar os três pontos", disse o atleta.

Para o confronto desta noite, três jogadores deixaram o departamento médico e foram relacionados: o atacante Douglas Costa, que começou o jogo como titular, além do lateral-direito Rafinha e do meia Maicon, que ficaram como opção no banco de reservas.

Com o retorno destes três jogadores, o técnico Luiz Felipe Scolari aos poucos vai tendo à disposição os jogadores que entende para ter a melhor formação no Grêmio. Isso sem contar nos reforços que estão chegando, os quais aumentarão o leque de opções da comissão técnica.

Um exemplo claro é o colombiano Borja, apresentado na semana passada e que estreou com gol na vitória sobre a Chapecoense, indicando sua qualidade para seguir entre os titulares.