Alisson festeja gol na Copa do Brasil e o retorno do bom futebol ao Grêmio

Mais do que o gol que garantiu a vitória sobre o Bahia e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira à noite, em Salvador, o meia Alisson festejou nesta quinta-feira a volta do bom futebol praticado pelo time do Grêmio.

"A equipe voltou a jogar bem. Atuamos como fazíamos meses atrás. Fiquei muito satisfeito", disse o gremista. "Lógico que a gente fica muito feliz de estar marcando, mas o mais importante é ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. Se não for com gol, pode ser assistência. Com dois anos de Grêmio, 74 jogos. Estou muito feliz", afirmou o jogador, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Este foi o oitavo gol de Alisson na temporada. Seis deles decisivos. Dois nas finais do Estadual contra o Xavante, outros dois contra o Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil e mais dois na Copa Libertadores contra Atlético Tucumán, nas quartas, e Estudiantes, nas oitavas.

Alisson mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de o Grêmio ter sucesso nas três principais competições, após o título estadual já conquistado no ano. Além de passar para a semifinal da Copa do Brasil, o time está nas quartas de final da Libertadores e ocupa o décimo lugar no Brasileiro.

"O Grêmio é um time cascudo, que vem conquistado títulos nos últimos três anos. O nosso objetivo é ganhar pelo menos mais um este ano", disse Alisson, que não sabe se vai atuar no Gre-Nal, sábado, às 19 horas, no Beira-Rio. "O Renato (Gaúcho, técnico) é muito bem pago para isso (risos). Temos três semanas complicadas pela frente, mas o elenco é forte para que possamos suportar esta sequência de jogos."

Depois do Gre-Nal, o Grêmio recebe o Libertad, pela Libertadores. No dia 29, viaja para Alagoas, onde encara o CSA, pelo Brasileiro. O jogo de volta com o Libertad, no Uruguai, será dia 1º de agosto.